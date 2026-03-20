Росія вдарила поблизу великого обласного центру: загинула жінка, поранено дитину (відео)

Удар по Запоріжжю / © ТСН.ua

Реклама

Російська армія вночі завдала щонайменше двох ударів по Запорізькому району. Під обстріл потрапили житлові квартали — внаслідок атаки зруйновано приватні будинки.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, загинула 30-річна жінка. Поранення отримали 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик. Їм надається необхідна медична допомога.

На місці працюють екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Реклама

Російські атаки по цивільній інфраструктурі регіону тривають, що вкотре призводить до жертв серед мирного населення.

