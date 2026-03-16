Росія вдарила по Запоріжжю: дитина опинилася в реанімації, загинула жінка
У Запоріжжі госпіталізували підлітка після обстрілу РФ. Також загинула жінка. Наразі рятувальники розбирають завали після атаки.
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 16 березня загинула 68-річна жінка, ще троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За інформацією голови ОВА, серед постраждалих — 15-річна дівчина, яка наразі перебуває в тяжкому стані. Лікарі діагностували у неї опіки, мінно-вибухові травми та численні переломи.
Також госпіталізовано 39-річну жінку, чий стан оцінюють як середньої тяжкості. У неї виявили мінно-вибухову та черепно-мозкову травми. Третя постраждала, 28-річна жінка, від госпіталізації відмовилася.
«Жінці, що загинула, було 68 років. Мої співчуття рідним», — зазначив Іван Федоров.
Наразі на місцях влучань триває ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.
Атака на Запоріжжя — останні новини
Нагадаємо, в понеділок, 16 березня, армія РФ атакували Запоріжжя. Унаслідок ворожих ударів тисячі абонентів залишилися без світла.
Загалом упродовж доби росіяни завдали 710 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.
Також відомо, що і 15 березня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталася пожежа та є постраждала.
Ще минулого літа росіяни обіцяли підійти впритул до Запоріжжя, але ці плани не спрацювали. Українським військам вдалося зупинити противника завдяки спільним діям із кількома суміжними підрозділами.