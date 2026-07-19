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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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120
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Росія вдарила по Запоріжжю: горить один з вишів міста

Військові попереджали про наближення до міста ворожих ударних БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Запоріжжя

Ворог атакував Запоріжжя / © unsplash.com

Російські загарбники в ніч проти 19 липня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в будівлі одного з вишів Запоріжжя», — зазначив він.

Перед вибухами у місті Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи ворожих ударних безпілотників у напрямку Запоріжжя.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Новгород-Сіверському на Чернігівщині.

Ми раніше інформували, що Росія посилює удари по Одесі та області, застосовуючи реактивні дрони, ракети, балістику й тактичну авіацію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
120
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