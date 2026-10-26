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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджені будинки та комерційна будівля, є поранений

На місці одного з влучань спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

У ніч проти 26 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За його словами, внаслідок ворожих ударів зазнали пошкоджень приватні оселі, транспортні засоби та об’єкт комерційної нерухомості.

Також він повідомив, що внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Наразі інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві у неділю, 25 жовтня, російський дрон влучив у будівлю «Епіцентру».

Ми раніше інформували, що Україну вночі 26 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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