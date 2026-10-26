Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджені будинки та комерційна будівля, є поранений

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

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У ніч проти 26 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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За його словами, внаслідок ворожих ударів зазнали пошкоджень приватні оселі, транспортні засоби та об’єкт комерційної нерухомості.

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Також він повідомив, що внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Наразі інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві у неділю, 25 жовтня, російський дрон влучив у будівлю «Епіцентру».

Ми раніше інформували, що Україну вночі 26 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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