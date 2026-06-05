Росія вдарила по заводу дитячого харчування, є жертви: Зеленський відреагував

Атака на завод. / © ДСНС

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В ніч проти 5 червня російські війська вдарили по заводу, який виробляв дитяче харчування. Є загиблі та пораненні. Рятувальні роботи на місці «прильоту» тривають.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Перелік чергових "перемог" Росії за кілька днів поповнився заводом "Яготинське для дітей", що виробляв дитяче харчування. Станом на зараз відомо про сімох поранених. На жаль, чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким», — наголосив глава держави.

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Окрім того, окупанти завдали ударів по кількох цивільних об’єктах в інших регіонах: по продовольчих складах і поштовому сервісі на Дніпропетровщині, будівлі школи на Сумщині, по амбулаторії на Харківщині, по автомобілям швидкої в Херсоні та портовій інфраструктурі на Одещині. Крім того, росіяни атакували ще й звичайні житлові будинки.

«Росія продовжує свою війну проти життя, і кожен, хто нам допомагає, дійсно стоїть на його захисті. Кожен пакет підтримки з антибалістикою, кожна наша спільна домовленість про виробництво зброї, всі кроки світу у санкціях проти Росії — все це допомагає захищати життя людей», — підсумував Зеленський.

Атака на завод «Яготинське для дітей» — що відомо

У п’ятницю, 5 червня, РФ вдарила по заводу на Київщині. Під цинічним прицілом опинилося підприємство харчової промисловості у Броварському районі. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа в адміністративній будівлі, сталося часткове руйнування конструкцій.

Через «приліт» під завалами опинилися люди. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. За попередніми даними, відомо про чотирьох загиблих, а близько десяти осіб поранено.

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