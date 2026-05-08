Атака на Краматорськ / © ДСНС

У Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під уламків багатоквартирного будинку після російського авіаудару по житловій забудові. Одна людина загинула.

Про це повідомили у ДСНС.

Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору Краматорська. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок, під завалами опинилися люди.

Росія вдарила по житловому будинку у Краматорську: з-під завалів врятували жінку

Рятувальники під час пошуково-рятувальної операції дістали з-під уламків жінку та передали її медикам швидкої допомоги. Водночас ще одну людину надзвичайники деблокували без ознак життя.

Під час аварійно-рятувальних робіт фахівці розібрали близько 200 кілограмів будівельного сміття та ліквідували загоряння легкових автомобілів, що виникло після удару.

Також допомоги потребував наляканий собака, який опинився серед постраждалих. Рятувальники разом із парамедиками Національної поліції надали тварині необхідну допомогу.

Ворог скинув авіабомби у людних місцях, що призвело до великої кількості поранених та загиблих мирних мешканців.

