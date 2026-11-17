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Росія вдарила по житловому будинку в обласному центрі на заході: перші деталі
Росіяни атакували Хмельницький під час «жовтої» повітряної тривоги. На місто летіли БпЛА.
У вівторок, 17 листопада, російська армія атакувала безпілотниками Хмельницький. В обласному центрі пошкоджено житловий будинок.
Що відомо про наслідки удару по Хмельницькому — читайте на ТСН.ua.
Після опівночі у Хмельницькому районі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання тривала від 06:37 до 10:25. Після 10:00 військові повідомили про БпЛА, який рухався на обласний центр з півночі. Після вибухів небо затягнуло димом.
Атака на Хмельницький — які наслідки
Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про атаку на місто.
«Російський дрон атакував житловий будинок в обласному центрі. На місці працюють усі необхідні служби. Інформації про постраждалих не надходило», — наголосив він.
Водночас міський голова Олександр Симчишин уточнив, що росіяни атакували обласний центр.
«Пошкодження у приватному секторі. Пожежу ліквідовано», — наголосив він.
Атака на західні області 17 листопада
Від самого ранку 17 листопада Росія масовано атакує захід України. Зокрема, вибухи сталися у Рівному, на Волині та Закарпатті.
Внаслідок ударів без електроенергії залишилося понад 300 населених пунктів у Рівненській області. Крім того, відключення світла сталися у Чернівцях. По місту росіяни завдали ударів на світанку.
Окрім того, Мукачево на Закарпатті сколихнули вибухи. Російський дрон вдарив по місту під час повітряної тривоги. Регіон кілька годин перебуває під атакою РФ.