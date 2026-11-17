Вибухи / © Associated Press

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У вівторок, 17 листопада, російська армія атакувала безпілотниками Хмельницький. В обласному центрі пошкоджено житловий будинок.

Що відомо про наслідки удару по Хмельницькому — читайте на ТСН.ua.

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Після опівночі у Хмельницькому районі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання тривала від 06:37 до 10:25. Після 10:00 військові повідомили про БпЛА, який рухався на обласний центр з півночі. Після вибухів небо затягнуло димом.

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Атака на Хмельницький — які наслідки

Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про атаку на місто.

«Російський дрон атакував житловий будинок в обласному центрі. На місці працюють усі необхідні служби. Інформації про постраждалих не надходило», — наголосив він.

Водночас міський голова Олександр Симчишин уточнив, що росіяни атакували обласний центр.

«Пошкодження у приватному секторі. Пожежу ліквідовано», — наголосив він.

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Атака на західні області 17 листопада

Від самого ранку 17 листопада Росія масовано атакує захід України. Зокрема, вибухи сталися у Рівному, на Волині та Закарпатті.

Внаслідок ударів без електроенергії залишилося понад 300 населених пунктів у Рівненській області. Крім того, відключення світла сталися у Чернівцях. По місту росіяни завдали ударів на світанку.

Окрім того, Мукачево на Закарпатті сколихнули вибухи. Російський дрон вдарив по місту під час повітряної тривоги. Регіон кілька годин перебуває під атакою РФ.

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