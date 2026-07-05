Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фотографії наслідків чергової російської атаки на Запоріжжя.

На оприлюднених кадрах видно пошкоджений житловий будинок, який зазнав руйнувань унаслідок ворожого удару.

Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: Федоров показав фото наслідків атаки (9 фото) © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За словами Федорова, усі профільні служби продовжують працювати на місці події. Постраждалим надають необхідну допомогу.

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Влада також закликала мешканців, які потребують підтримки після атаки, звертатися до міського кол-центру або на гарячу лінію Запорізької ОДА, де можна отримати інформацію щодо евакуації та допомоги постраждалим від російських обстрілів.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі авіабомба влучила в дитсадок

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