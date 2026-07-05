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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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35
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Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: Федоров показав фото наслідків атаки

У ніч проти 5 липня російські війська завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. На місці працюють усі екстрені служби, а постраждалим надають необхідну допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фотографії наслідків чергової російської атаки на Запоріжжя.

На оприлюднених кадрах видно пошкоджений житловий будинок, який зазнав руйнувань унаслідок ворожого удару.

Росія вдарила по житловому будинку в Запоріжжі: Федоров показав фото наслідків атаки (9 фото)

Атака на Запоріжжя_4 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_3 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_9 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_6 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_8 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_2 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_1 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_5 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_7 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За словами Федорова, усі профільні служби продовжують працювати на місці події. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Влада також закликала мешканців, які потребують підтримки після атаки, звертатися до міського кол-центру або на гарячу лінію Запорізької ОДА, де можна отримати інформацію щодо евакуації та допомоги постраждалим від російських обстрілів.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі авіабомба влучила в дитсадок

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
35
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