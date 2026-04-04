ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
11k
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по житловому кварталу одного з великих міст: перші подробиці

Міський голова Харкова повідомив про влучання в Шевченківському районі міста.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака на Україну

© ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері в суботу, 4 квітня, ворог завдав удару по житловій забудові Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, російська терористична армія атакувала Шевченківський район міста.

«Є влучання поблизу житлових будинків», — повідомив Терехов.

Пізніше він додав, що внаслідок обстрілу в кількох багатоповерхівках вибиті вікна.

Начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов зазначив, що станом на 23:20 інформація про постраждалих не надходила.

«Екстрені служби прямують на місці удару», — додав він.

Нагадаємо, цього дня росіяни уже завдавали удару по Харкову, внаслідок якого зазгала поранень 11-річна дівчинка.

Напередодні, 3 квітня, російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали кілька районів міста, зокрема Шевченківський, Київський та Основ’янський. Зафіксовано влучання біля центрального парку, пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна та перебиті комунікації. Серед постраждалих — 63-річна жінка, яку госпіталізували, а також молоді жінки та немовля, які зазнали гострої реакції на стрес.

Дата публікації
Кількість переглядів
11k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie