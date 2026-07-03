Росія вдарила по житловому кварталу: ракета впала між багатоповерхівками, є постраждалі

Ракета / © ТСН.ua

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Російські війська завдали ракетного удару по сектору щільної міської забудови — боєприпас влучив між багатоквартирними житловими будинками. Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Про наслідки повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, на місці удару виникли пожежі, які рятувальникам уже вдалося ліквідувати. Водночас триває аварійно-рятувальна операція, оскільки пошкодження виявилися масштабними — у будинках вибиті вікна, пошкоджені балкони, тимчасово перекрито газо- та водопостачання.

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Наразі відомо про сімох постраждалих. Троє людей перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Загиблих, за попередніми даними, немає.

Для мешканців, які постраждали внаслідок атаки, міська влада розгортає оперативний штаб у школі поблизу місця удару. Там прийматимуть заяви на отримання матеріальної допомоги, а також уже доставляють будівельні матеріали для першочергових ремонтних робіт.

Нагадаємо, що раніше кількість жертв атаки РФ на Київ знову зросла: з-під завалів дістали ще одну загиблу людину

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