ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по житлових будинках в обласному центрі: перші деталі

Військові попереджали про загрозу безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Дим.

Дим. / © Associated Press

Вдень 21 травня армія РФ атакувала Суми. В обласному центрі сталося влучання у житловому секторі.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

«Суми. Є влучання у житловому секторі Ковпаківського району. Попередньо, є постраждалі», — наголосив чиновник.

З його слів, наразі фахівці з’ясовують усі обставини та наслідки атаки з’ясовуються.

Зауважимо, у Сумах від 07:49 оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу безпілотників. У місті сталося кілька потужних вибухів.

Як повідомлялося, зранку 21 травня РФ атакувала безпілотниками Україну. Вибухи сталися у Дніпрі та Миколаєві.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie