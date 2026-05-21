Росія вдарила по житлових будинках в обласному центрі: перші деталі
Військові попереджали про загрозу безпілотників.
Вдень 21 травня армія РФ атакувала Суми. В обласному центрі сталося влучання у житловому секторі.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.
«Суми. Є влучання у житловому секторі Ковпаківського району. Попередньо, є постраждалі», — наголосив чиновник.
З його слів, наразі фахівці з’ясовують усі обставини та наслідки атаки з’ясовуються.
Зауважимо, у Сумах від 07:49 оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу безпілотників. У місті сталося кілька потужних вибухів.
Як повідомлялося, зранку 21 травня РФ атакувала безпілотниками Україну. Вибухи сталися у Дніпрі та Миколаєві.
