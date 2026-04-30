Росія вдарила по житлових будинках в Одесі: є постраждалі (відео)

У ніч проти 30 квітня російські окупанти атакували Одесу, завдавши удару по житлових кварталах і об’єктах цивільної інфраструктури. Вибухи пролунали близько опівночі.

Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей. Серед них — дві жінки віком 25 і 44 роки та двоє чоловіків — 38 і 62 років. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Інформація щодо можливих додаткових жертв та масштабів руйнувань уточнюється.

Місцева влада закликає жителів залишатися в укриттях і безпечних місцях до офіційного відбою повітряної тривоги.

Масована атака на Одесу — останні новини

Раніше у ніч проти 24 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Стало відомо, що є влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік. Також пошкоджено будівлі, вибито вікна та знищено автомобілі.

За новими даними, кількість потерпілих зросла до 15 осіб. На жаль, росіяни вбили подружжя похилого віку. Чоловікові та жінці було по 75 років.

