Росія вдарила поблизу одного з великих обласних центрів: які наслідки

Стовп диму

Реклама

У понеділок, 13 квітня, армія РФ обстріляла Дніпровський район. Є руйнування.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа», — пише він.

Реклама

Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Раніше йшлося про те, що у Дніпрі російський дрон-камікадзе «Шахед» влучив у навчальний заклад, поранивши директора та викладача. Вони отримали уламкові пораненні й тяжкі опіки. Під час атаки дрон залетів у приміщення училища, спричинив вибух і пожежу, а людей засипало уламками стін. Попри травми, педагоги намагалися самотужки гасити вогонь і рятувати будівлю, яка зазнала критичних руйнувань. Наразі вони у реанімації — стан стабілізовано, втім лікування, за оцінками медиків, буде тривалим.