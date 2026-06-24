Росія вдарила поруч із пляжем у Запоріжжі: є постраждалі діти

Атака на Запоріжжя 24 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російські війська завдали авіаційного удару 24 червня по території поблизу центрального пляжу в Запоріжжі. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя — що відомо

За словами очільника ОВА, густий дим, який спостерігають мешканці міста, є наслідком ворожого обстрілу.

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«Поранена 14-річна дівчина. Їй надають медичну допомогу», — зазначив Іван Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя 24 червня / © Запорізька ОВА

За інформацією Івана Федорова, наразі відомо про 4 поранених, серед них — 3 дітей. Усім надається медична допомога. Також пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.

Інформація про приліт КАБу в районі міського пляжу спочатку з’явилася у місцевих телеграм-каналах. Одразу після вибуху на місце події було спрямовано велику кількість екіпажів екстреної медичної допомоги. Наразі на місці працюють відповідні служби.

Атака РФ на Запоріжжя 24 червня / © соцмережі

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Нагадаємо, російські війська використовують безпілотні надводні апарати зі Starlink для спроб атак по українському узбережжю Чорного моря.

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Напередодні, 23 червня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Під прицілом опинилося морське узбережжя міста.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинула 26-річна жінка, ще один чоловік дістав поранення.

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