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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила поруч із пляжем у Запоріжжі: є постраждалі діти

У Запоріжжі після удару РФ піднявся густий дим.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака на Запоріжжя 24 червня

Атака на Запоріжжя 24 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали авіаційного удару 24 червня по території поблизу центрального пляжу в Запоріжжі. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя — що відомо

За словами очільника ОВА, густий дим, який спостерігають мешканці міста, є наслідком ворожого обстрілу.

«Поранена 14-річна дівчина. Їй надають медичну допомогу», — зазначив Іван Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя 24 червня / © Запорізька ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 24 червня / © Запорізька ОВА

За інформацією Івана Федорова, наразі відомо про 4 поранених, серед них — 3 дітей. Усім надається медична допомога. Також пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.

Інформація про приліт КАБу в районі міського пляжу спочатку з’явилася у місцевих телеграм-каналах. Одразу після вибуху на місце події було спрямовано велику кількість екіпажів екстреної медичної допомоги. Наразі на місці працюють відповідні служби.

Атака РФ на Запоріжжя 24 червня / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська використовують безпілотні надводні апарати зі Starlink для спроб атак по українському узбережжю Чорного моря.

Напередодні, 23 червня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Під прицілом опинилося морське узбережжя міста.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинула 26-річна жінка, ще один чоловік дістав поранення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
221
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