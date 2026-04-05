Росія вдарила просто по авто в одному із обласних центрів: загинув поліцейський

У Херсоні внаслідок ворожої атаки загинув капітан поліції Віталій Кухарчук.

Автівка, у якій перебував поліціянт

Вранці 5 квітня у Центральному районі Херсона російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль правоохоронців. Удар забрав життя 35-річного офіцера поліції.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Що відомо про Віталія Кухарчука

Віталій служив в органах внутрішніх справ із 2010 року, а з 2024-го — у батальйоні поліції особливого призначення на Херсонщині. У складі мобільної вогневої групи він брав участь у захисті міста від дронових атак і мав на своєму рахунку десятки знищених безпілотників.

«Без сина залишились батьки, без чоловіка — дружина…», — констатували у поліції.

Там висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Раніше військові РФ атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні, скинувши вибухівку з дрона. Внаслідок удару постраждали щонайменше 7 людей. У них вибухові та черепно-мозкові травми й уламкові поранення. Серед поранених — чоловіки та жінки різного віку, їх госпіталізували. Водій маршрутки — у найважчому стані, за його життя борються лікарі.

