Росія вдарила просто по багатоповерхівці у великому обласному центрі: що відомо

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 14 квітня у Шевченківському районі Харкова ворожий бойовий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, удар припав безпосередньо по житловій забудові.

За попередньою інформацією, удар прийшовся по останніх поверхах, зафіксовано невелике задимлення.

Інформація про постраждалих наразі не надходило.

На місці працюють екстрені служби. Наразі додаткові деталі щодо масштабів можливих пошкоджень встановлюються.

Ситуація в Україні після великоднього перемир’я

Від моменту закінчення великоднього перемир’я росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

У ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.

У Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста.

Через нічну атаку на об’єкті у Кропивницькому районі виникла пожежа.

13 квітня РФ обстріляла Дніпровський район. Є поранена людина та руйнування.

Зазначимо, що Україна і Росія погодилися на великоднє перемир’я. Однак 12 квітня росіяни тероризували українців.