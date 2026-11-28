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У Кременчуці Полтавської області російський безпілотник влучив у двір багатоквартирного житлового будинку. Унаслідок атаки виникла пожежа, є травмовані.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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Після влучання безпілотника у дворі багатоквартирного будинку загорілася відкрита місцевість, а також балкон однієї з квартир. Крім того, вибухова хвиля пошкодила скління вікон у прилеглих будинках.

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На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують пожежу та з'ясовують обставини атаки.

«Попередньо, троє людей отримали травми. Інформація уточнюється», — повідомив Віталій Дяківнич.

Нагадаємо, напередодні, 27 листопада, Кременчук зазнав кількох атак російських безпілотників. Під час одного з ударів були пошкоджені вікна багатоквартирних будинків і комерційних приміщень, поранень зазнали двоє людей — 55-річна жінка та 17-річна дівчина. Також через аварійну ситуацію близько 1100 абонентів тимчасово залишилися без електроенергії.

Увечері того ж дня російський дрон атакував центр Кременчука. Унаслідок удару були пошкоджені два заклади освіти, постраждали четверо людей, серед яких — троє дітей.

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