Росія вдарила просто по лікарні Харкова: багато поранених, сотні евакуйованих

Росіяни атакували лікарню в Харкові

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У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського удару по медичному закладу в Немишлянському районі зросла до 73 людей. Співробітники прокуратури вже розпочали фіксацію чергового воєнного злочину росіян.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Росіяни вдарили по лікарні в Харкові 3 листопада

За даними слідства, ворожа атака відбулася 3 листопада орієнтовно о 03:20. Під прицілом окупаційних військ опинився Немишлянський район міста.

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Епіцентром удару став перехід між корпусами однієї з харківських лікарень. У результаті вибуху суттєвих пошкоджень зазнали фасад та внутрішні відділення медичного закладу, вибито сотні вікон. Окрім цього, руйнувань зазнала будівля іншого медзакладу, приміщення лабораторії, а також скління у 10 навколишніх багатоповерхівках.

Серед 73 постраждалих — пацієнти, які перебували на лікуванні, лікарі, які були на роботі, а також жителі навколишніх будинків.

На місці події продовжують працювати слідчі та криміналісти. З місця влучання правоохоронці вилучили уламки ворожого боєприпасу. За попередньою оцінкою експертів, удар було завдано авіабомбою ФАБ-250, оснащеною модулем керування УМПК-5Р.

«Харків під комбінованим ударом балістики та КАБів — будьте обережні! Одне з влучань сталося по медичному закладу у Немишлянському районі. Внаслідок влучання по медичному закладу Немишлянського району пошкоджено понад 1000 вікон в будівлі лікарні та навколишніх багатоповерхівок», — писав міський голова Ігор Терехов.

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Після російського удару стрімко зростала кількість постраждалих у Харкові. До інших медичних закладів евакуювали 226 пацієнтів.

Удар по лікарні в Харкові: фото

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Запоріжжя

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