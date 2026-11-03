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Росія вдарила просто по лікарні Харкова: багато поранених, сотні евакуйованих
Після російського удару з медзакладу в Немишлянському районі евакуюють 226 пацієнтів.
У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського удару по медичному закладу в Немишлянському районі зросла до 73 людей. Співробітники прокуратури вже розпочали фіксацію чергового воєнного злочину росіян.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Росіяни вдарили по лікарні в Харкові 3 листопада
За даними слідства, ворожа атака відбулася 3 листопада орієнтовно о 03:20. Під прицілом окупаційних військ опинився Немишлянський район міста.
Епіцентром удару став перехід між корпусами однієї з харківських лікарень. У результаті вибуху суттєвих пошкоджень зазнали фасад та внутрішні відділення медичного закладу, вибито сотні вікон. Окрім цього, руйнувань зазнала будівля іншого медзакладу, приміщення лабораторії, а також скління у 10 навколишніх багатоповерхівках.
Серед 73 постраждалих — пацієнти, які перебували на лікуванні, лікарі, які були на роботі, а також жителі навколишніх будинків.
На місці події продовжують працювати слідчі та криміналісти. З місця влучання правоохоронці вилучили уламки ворожого боєприпасу. За попередньою оцінкою експертів, удар було завдано авіабомбою ФАБ-250, оснащеною модулем керування УМПК-5Р.
«Харків під комбінованим ударом балістики та КАБів — будьте обережні! Одне з влучань сталося по медичному закладу у Немишлянському районі. Внаслідок влучання по медичному закладу Немишлянського району пошкоджено понад 1000 вікон в будівлі лікарні та навколишніх багатоповерхівок», — писав міський голова Ігор Терехов.
Після російського удару стрімко зростала кількість постраждалих у Харкові. До інших медичних закладів евакуювали 226 пацієнтів.
Удар по лікарні в Харкові: фото
Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Запоріжжя