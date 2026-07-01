Росія вдарила просто по маршрутці з людьми в обласному центрі: є загиблі та поранені (моторошні фото)

РФ атакувала маршрутку дроном / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Росія продовжує тероризувати цивільних. Вранці 1 липня країна-агресорка атакувала дроном маршрутку в центрі Херсона, вбивши двох людей, шестеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака припала на сьому ранку, коли в громадському транспорті найбільше людей.

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«Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару», — зазначив посадовець.

Наразі влада встановлює особи загиблих. Внаслідок удару шестеро людей отримали поранення. Вони перебувають у лікарні: 36-річний чоловік та пʼятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них — медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.

За інформацією ОВА, потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм усю необхідну допомогу.

Міська рада попередила, що громадський транспорт залишається для окупантів серед пріоритетних цілей.

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© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

© Херсонська ОВА

© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака РФ по цивільних об’єктах — останні новини

Нагадаємо, 29 червня росіяни вдарили дроном по маршрутному таксі в одному з районів Запоріжжя. Тоді загинули троє людей, а семеро постраждали, серед поранених є дитина.

Також в той же день Росія атакувала інші цивільні об’єкти: трамвай у Харкові та будівельників у Дніпрі. Росіяни вдарили КАБами по Холодногірському району Харкова, пошкодивши трамвай та електричну мережу, понад 15 авто, будівлю підприємства та прилеглі до місця влучання будинки.

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