Росія вдарила просто по житловому сектору одного з міст: загинула людина

Наслідки обстрілу Балаклійської громади

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У ніч проти 24 червня російські війська завдали удару по житловому сектору Балаклії Харківської області.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

За його словами, під ударом опинилися приватні житлові будинки міста.

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«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу під вогнем опинилася приватні житлові забудови нашого міста. На жаль, внаслідок цієї цинічної атаки загинула одна людина. Ще одна особа зазнала гострої реакції на стрес», — йдеться у заяві.

Карабанов зазначив, що після ворожого удару на місці події оперативно розпочали роботу рятувальники, медики та інші профільні служби.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо завданих руйнувань.

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