Росія вдарила просто по житлових будинках і вбила людей: Кремль після атаки на захід "кошмарить" нові області (фото)

У ніч проти 25 березня 2026 року Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Під вогнем опинилися житлові квартали, пожежні частини та стратегічні об’єкти життєзабезпечення.

ТСН.ua зібрав головні подробиці про атаку.

Харківщина: атака дронами та поранені літні люди

У Харкові ніч розпочалася із серії потужних вибухів. Міський голова Ігор Терехов повідомив про прямі влучання безпілотників у житлову забудову.

«Маємо влучання двох БпЛА типу „Шахед“ в Основʼянському та Новобаварському районах міста», — заявив Терехов.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, протягом доби ворог випустив по регіону цілий арсенал: 12 БпЛА «Герань-2», 11 «Молній» та понад 25 інших безпілотників.

У Харкові пошкоджено двоповерховий будинок, а в області поранення отримали 82-річна жінка у Дергачах, 60-річний чоловік у селі Шипувате та 34-річна жінка у селі Цупівка.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру, навчальні заклади та зерносховища.

Також, 25 березня, у Харкові російський безпілотник атакував Холодногірський район, зафіксовано влучання поблизу багатоповерхового житлового будинку.

За даними міського голови Ігоря Терехова та очільника ОВА Олега Синєгубова, спочатку повідомлялося про поранених і загоряння автомобілів на місці удару. Згодом стало відомо про ще один удар, а також про влучання у приватний будинок у Новобаварському районі.

Кількість постраждалих зросла до чотирьох — поранення отримали троє жінок і чоловік. Усіх госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу. Також пошкоджено щонайменше два автомобілі та приватний будинок.

Також Синєгубов повідомив про влучання дрону у цивільне авто в Золочівській громаді.

«Внаслідок ворожого удару загинув 61-річний чоловік», — йдеться в повідомленні.

Енергетичний колапс: Славутич та Чернігівщина без світла

Зранку 25 березня ворог здійснив цілеспрямований удар по енергетиці на півночі. Місто Славутич, де проживає близько 21 тисячі людей, повністю залишилося без централізованого електропостачання.

«Критичну інфраструктуру було переведено на резервні джерела живлення, а соцзаклади функціонують на генераторах. Славутич забезпечений теплом і водопостачанням», — повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Ситуація у Чернігівському районі ще критичніша: через атаку знеструмлено близько 150 тисяч абонентів.

У Хмельницькій області під час атаки на об’єкт «Хмельницькобленерго» дістав поранення один із працівників компанії.

Трагедія на півдні та масові руйнування на Полтавщині

На Одещині під прицілом окупантів опинився Ізмаїльський район.

Через атаку на житловий сектор один будинок повністю зруйновано, ще шість пошкоджено.

«За попередньою інформацією одна особа загинула, одна особа постраждала», — звітують у ДСНС.

На Полтавщині у Миргородській громаді падіння уламків спричинило пожежі на кількох локаціях.

Руйнувань зазнали близько 20 приватних та багатоквартирних будинків, освітній заклад, два магазини та вантажний вагон із зерном. Жертв у цьому регіоні вдалося уникнути.

Цинічний удар по рятувальниках та терор на Сумщині

На Сумщині ворог вдався до тактики «подвійного удару» по Шосткинському району. Російські безпілотники атакували будівлю пожежного депо.

«Орієнтовно через годину по підрозділу було завдано повторного удару. Будівля значно зруйнована, знищена пожежна техніка. Рятувальники перебували в укритті — обійшлось без жертв», — повідомили в ДСНС.

Загалом на Сумщині зафіксовано понад 140 обстрілів. В Есманьській громаді поранення отримав 62-річний чоловік, а у Миколаївській селищній громаді дрон влучив у поліцейське авто, поранивши 26-річну жінку та 35-річного чоловіка.

Дніпропетровщина та Донеччина: поранена молодь та важкі пацієнти

На Нікопольщині внаслідок атак поранена 18-річна дівчина. Пошкоджені банк, магазини та адмінбудівлі. У Дніпровському районі постраждав 59-річний чоловік.

У лікарнях Дніпра медики борються за життя подружжя (67 та 74 роки), які отримали важкі поранення під час попередніх атак.

На Донеччині за добу росіяни вбили одну людину у Дружківці та поранили ще чотирьох мешканців області.

Нагадаємо, 24 березня, Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.

Зокрема, внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено пологовий будинок. У місті загинули військовий-нацгвардієць і його 15-річна донька, які поверталися з обласного перинатального центру.