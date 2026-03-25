Росія вдарила просто по житлових будинках: є загиблий, сильні пожежі (фото)
Атака РФ по житлових будинках забрала життя людини.
Напередодні увечері 24 березня російська армія атакувала Ізмаїльський район Одеської області. Є жертви.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«За попередньою інформацією одна особа загинула, одна особа постраждала», — йдеться у повідомленні.
Що відомо про наслідки атаки
За даними рятувальників, під прицілом окупантів опинився житловий сектор. Через атаку один з приватних будинків зазнав руйнування. Виникла пожеж.
Окрім того, пошкоджено шість житлових будинків, що розташовані поруч. Рятувальники ліквідували пожежу.
Як повідомлялося, пізно ввечері 24 березня російські війська атакували південь Одещини дронами. Один із безпілотників влучив у житловий будинок. Сталася масштабна пожежа. Під завалами шукали людей.