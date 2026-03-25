Росія вдарила просто по житлових будинках: є загиблий, сильні пожежі (фото)

На Одещині зруйновано будинки. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Напередодні увечері 24 березня російська армія атакувала Ізмаїльський район Одеської області. Є жертви.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«За попередньою інформацією одна особа загинула, одна особа постраждала», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про наслідки атаки

За даними рятувальників, під прицілом окупантів опинився житловий сектор. Через атаку один з приватних будинків зазнав руйнування. Виникла пожеж.

Окрім того, пошкоджено шість житлових будинків, що розташовані поруч. Рятувальники ліквідували пожежу.

РФ вдарила по домівках на Одещині. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Ворожа атака по Одещині: загинула людина. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Як повідомлялося, пізно ввечері 24 березня російські війська атакували південь Одещини дронами. Один із безпілотників влучив у житловий будинок. Сталася масштабна пожежа. Під завалами шукали людей.