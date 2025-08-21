ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2429
1 хв

Росія вдарила ракетами і безпілотниками по Луцьку: перші деталі від влади

Наразі інформауції про потерпілих немає.

Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Associated Press

Вночі проти 21 серпня російські війська вдарили ракетами і безпілотниками по Луцьку Волинської області.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

“Сьогодні наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА та ракети. Станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає”, - наголосив чиновник.

Зауважимо, повітряна тривога на Воли тривала від 02:12 до 06:48. У Луцьку сталися вибухи.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару цієї ночі у Мукачеві сталася пожежа. До лікарні Святого Мартина доправлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще двоє постраждалих звернулися самостійно.

