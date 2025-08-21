- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росія вдарила ракетами і безпілотниками по Луцьку: перші деталі від влади
Наразі інформауції про потерпілих немає.
Вночі проти 21 серпня російські війська вдарили ракетами і безпілотниками по Луцьку Волинської області.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
“Сьогодні наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА та ракети. Станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає”, - наголосив чиновник.
Зауважимо, повітряна тривога на Воли тривала від 02:12 до 06:48. У Луцьку сталися вибухи.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару цієї ночі у Мукачеві сталася пожежа. До лікарні Святого Мартина доправлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще двоє постраждалих звернулися самостійно.