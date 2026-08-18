Росія вдарила ракетами по Печенігах і вбила 10 людей, багато поранених – перші деталі від влади

Стовп диму / © DepositPhotos

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Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще 8 — дістали поранення.

Про це повідомляє голова Харкывськоъ ОВА Олег Синєгубов.

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Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Інформація щодо наслідків удару може уточнюватися.

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Внаслідок російської атаки пошкоджено 10 приватних будинків, а також кафе, поштове відділення та магазин. Крім того, пошкоджень зазнали щонайменше сім автомобілів.

На місці працюють екстрені служби. Рятувальники та інші фахівці ліквідовують наслідки російського удару.

Раніше ми писали, що російські війська 27 липня атакували Балаклію на Харківщині. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще четверо цивільних отримали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, на місці працюють профільні служби.

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