Росія вдарила ракетами по порту: є загиблий, спалахнули масштабні пожежі

Ракетний удар

Реклама

Російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, російська армія вкотре атакувала Одещину крилатими ракетами. Основний удар припав по об’єктах портової інфраструктури, де внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Реклама

«Ворог знову атакував Одещину крилатими ракетами. Під ударом опинилася портова інфраструктура. На території виникли пожежі, які локалізовано рятувальниками», — повідомив Кіпер.

Очільник ОВА також підтвердив, що внаслідок російської атаки є загиблий.

«На жаль, одна людина загинула. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — зазначив він.

Наразі на місці ракетного удару триває ліквідація наслідків обстрілу.

Реклама

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що внаслідок ворожого удару «під час виконання своїх обов’язків загинув докер-механізатор».

«Внаслідок атаки пошкоджено виробничі об’єкти та техніку на території портових операторів. Зокрема, пошкоджені службові й побутові приміщення, а також спеціалізована техніка», — додав він.

Нагадаємо, російський удар по Одесі в середу, 8 липня, призвів до загибелі та поранень людей. Окрім об’єкта інфраструктури, зазнала ураження територія автозаправної станції. Там спалахнули маршрутний мікроавтобус і паливна колонка.

Новини партнерів