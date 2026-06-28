Росія вдарила ракетою по Харківщині: є загиблий і поранені, серед них діти

Окупанти завдали ракетного удару по Чугуївському району / © ТСН

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Російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей постраждали, серед них одна дитина», — написав він.

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На місці працюють усі екстрені служби. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та уточнення інформації щодо масштабу руйнувань.

Згодом Синєгубов уточнив інформацію щодо поранених від російського ракетного удару.

«Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Зміївській громаді збільшилася до 7 людей. Серед постраждалих двоє дітей», — повідоми він.

Нагадаємо, у Раді забили на сполох через можливі удари РФ. Найбільшим ризиком для великих українських міст під час опалювального сезону можуть стати удари Росії по теплоелектроцентралях.

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