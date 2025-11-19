ТСН у соціальних мережах

Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці в Тернополі: момент влучання (відео)

За даними військових, у тернопільську багатоповерхівку вдарила ракета Х-101.

Олена Капнік
Атака на Тернопіль.

Атака на Тернопіль. / © ДСНС у Тернопільській області

Сьогодні російська армія масовано атакувала Тернопіль. Ракети країни-агресорки атакували житлові будинки. Наразі відомо про 25 загиблих, зокрема трьох дітей.

У Мережі з’явилося відео удару по одному з будинків.

За даними рятувальників, на двох локаціях у Тернополі ситуація критична, адже пошкоджено житлові будинки.

В один з них, за даними Повітряних сил, поцілила російська крилата ракета Х-101. Офіційно не відомо, чи було це влучання прямим. Однак з відео видно, як російська ракета прицільно бʼє по житловому будинку

Нагадаємо, під час повітряної тривоги, яка в Тернопільській області тривала від 02:23 до 07:57, обласний центр був під атакою ворога. У місті цілий ранок лунали вибухи. Повідомлялося про “прильоти” по житловому секторі.

У місті сталися руйнування багатоповерхівок на кількох локаціях. Президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни вдарили просто по житлових будинках. Від ранку на рятувальники шукають під завалами людей.

