Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці в Тернополі: момент влучання (відео)
За даними військових, у тернопільську багатоповерхівку вдарила ракета Х-101.
Сьогодні російська армія масовано атакувала Тернопіль. Ракети країни-агресорки атакували житлові будинки. Наразі відомо про 25 загиблих, зокрема трьох дітей.
У Мережі з’явилося відео удару по одному з будинків.
За даними рятувальників, на двох локаціях у Тернополі ситуація критична, адже пошкоджено житлові будинки.
В один з них, за даними Повітряних сил, поцілила російська крилата ракета Х-101. Офіційно не відомо, чи було це влучання прямим. Однак з відео видно, як російська ракета прицільно бʼє по житловому будинку
Нагадаємо, під час повітряної тривоги, яка в Тернопільській області тривала від 02:23 до 07:57, обласний центр був під атакою ворога. У місті цілий ранок лунали вибухи. Повідомлялося про “прильоти” по житловому секторі.
У місті сталися руйнування багатоповерхівок на кількох локаціях. Президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни вдарили просто по житлових будинках. Від ранку на рятувальники шукають під завалами людей.