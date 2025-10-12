Росія вдарила "Шахедами" по Чугуєву на Харківщині: перші деталі

У місті було неспокійно / © Associated Press

Армія РФ атакувала місто Чугуїв Харківської області ударними безпілотниками. Ударом пошкодило заклад освіти та житловий будинок.

Про це повідомила міська очільниця Чугуєва Галина Мінаєва.

«Менше години тому російські безпілотники нанесли удар по одному з навчальних закладів Чугуєва. Будівля отримала суттєві пошкодження. Також пошкоджено житловий будинок неподалік», — написала вона.

Зі слів Мінаєвої, наразі відомо про одну постраждалу жінку — в неї гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня в Чугуївській громаді на Харківщині пролунали вибухи. Перед вибухами Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.