Росія вдарила сотнями дронів і ракет: Зеленський назвав головну ціль атаки

Президент України Володимир Зеленський

У ніч проти 14 березня російська армія завдала масованого удару по кількох регіонах України, застосувавши сотні безпілотників і десятки ракет. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ліквідація наслідків удару триває у Київській області, а також на Сумщині, Харківщині, Дніпровщині та Миколаївщині. До робіт залучено всі необхідні служби.

Президент зазначив, що головною ціллю російських сил була енергетична інфраструктура Київського регіону. Водночас зафіксовано влучання у житлові будинки, школи та цивільні підприємства.

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих. Крім того, є багато поранених, і люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

За попередніми даними, під час атаки російські війська використали близько 430 дронів різних типів та 68 ракет, зокрема 13 балістичних. Українська протиповітряна оборона збила 58 ракет.

Зеленський наголосив, що кожна така ніч російських ударів підтверджує нагальну потребу України у системах протиповітряної оборони та ракетах до них. За його словами, усі домовленості щодо постачання озброєння мають реалізовуватися максимально швидко.

«Росія буде намагатись скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україні. Саме тому потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й готуватися відповідно, а саме: нам у Європі потрібно розвинути такі виробництва ракет для ППО — і особливо проти балістики — та всіх інших необхідних систем, які дозволять реально захищати життя, що б не відбувалося в будь-якій іншій частині світу. Європа здатна забезпечити таку надійність захисту. Дякую всім, хто допомагає!», — зазначив президент.

Спочатку ворог атакував ударними безпілотниками, а ближче до ранку застосував гіперзвукові та балістичні ракети. Під удар також потрапила українська залізнична інфраструктура.