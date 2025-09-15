Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська: з’явилися фото наслідків атаки

Ліквідація наслідків ворожого удару по Краматорськуtsn.ua/tags/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA / © Сайт Краматорської міськради

У ніч проти 15 вересня Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська Донецькій області.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook.

«О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста», — йдеться у повідомленні.

Станом на зараз, за словами Гончаренка, відомо про дев’ятьох поранених. Всім постраждалим надається медична допомога.

Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, армія РФ наближається до важливого міста у Донецькій області. Росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка.