Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська: з’явилися фото наслідків атаки

Російські війська завдали удару по центральній частині міста Краматорськ з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК. Наразі відомо про дев’ятьох поранених.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ліквідація наслідків ворожого удару по Краматорську

У ніч проти 15 вересня Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська Донецькій області.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook.

«О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста», — йдеться у повідомленні.

Станом на зараз, за словами Гончаренка, відомо про дев’ятьох поранених. Всім постраждалим надається медична допомога.

Ліквідація наслідків ворожого удару по Краматорську / © Сайт Краматорської міськради

Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, армія РФ наближається до важливого міста у Донецькій області. Росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка.

