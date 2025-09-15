- Дата публікації
Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська: з’явилися фото наслідків атаки
Російські війська завдали удару по центральній частині міста Краматорськ з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК. Наразі відомо про дев’ятьох поранених.
У ніч проти 15 вересня Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська Донецькій області.
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook.
«О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста», — йдеться у повідомленні.
Станом на зараз, за словами Гончаренка, відомо про дев’ятьох поранених. Всім постраждалим надається медична допомога.
Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.
