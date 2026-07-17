Росія вдарила по житлових будинках у центрі Харкова: є жертви, поранені діти

У Харкові є влучання у житлові будинки / Ілюстративне фото / © Віталій Бунечко / Facebook

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Російські загарбники атакували центр Харкова, вдаривши безпосередньо по цивільних кварталах Шевченківського району міста. Цей черговий акт терору проти мирного населення призвів до серйозних руйнувань житлової інфраструктури та людських жертв.

Про перші трагічні наслідки ворожого обстрілу повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Жертви терору: вбиті містяни та поранені діти

Одразу після влучання рятувальні служби зафіксували велику кількість постраждалих, серед яких опинилися неповнолітні. Спочатку мер міста поінформував про близько десяток поранених громадян, де щонайменше третину становили діти.

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Згодом офіційні дані довелося уточнити через зміну оперативної ситуації. Наразі підтверджено наявність вісьмох травмованих осіб, серед яких двоє дітей, а також констатовано загибель однієї людини.

Зруйновані квартири в серці міста

Ворожий боєприпас влучив прямісінько в середмістя, епіцентром вибуху став Шевченківський район. Міський голова офіційно підтвердив, що через російську атаку зазнали пошкоджень звичайні житлові будинки харків’ян.

На місці трагедії негайно розгорнули роботу всі екстрені та рятувальні служби. Фахівці продовжують з’ясовувати точні деталі обстрілу, встановлювати масштаби руйнувань і надавати необхідну допомогу мешканцям пошкоджених квартир.

Нагадаємо, напередодні ввечері ракета російської армії рознесла житловий будинок у Хаджибейському районі Одеси. Є загиблі та травмовані.

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