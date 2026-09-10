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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по ТРЦ у великому обласному центрі: перші деталі

РФ знову атакувала торговельно-розважальний центр у Сумах, який напередодні ввечері вже зазнав удару.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на ТРЦ у Сумах.

Атака на ТРЦ у Сумах. / © Суспільне

Вдень 10 вересня російська армія завдала удару по торговельно-розважальному комплексу в центрі Сум. Напередодні увечері вже було атаковано цей самий комплекс.

Про це повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

«Ворог щойно завдав ще одного удару по ТРЦ у центрі Сум. Попередньо інформація про потерпілих не надходила», — наголосив чиновник.

Реактивний БпЛА влучив по будівлі центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт

За словами Кривошеєнка, через атаку виникла пожежа, яку рятувальники намагаються локалізувати в умовах повторних загроз. Наразі наслідки пошкоджень уточнюються.

Атака по ТРЦ в Сумах 9 вересня

Напередодні увечері РФ прицільно вдарила по Сумах — було атаковано торговельно-розважальний центр. Будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа. Зайнялися припарковані поруч авто.

Серед загиблих внаслідок ворожого удару по ТРЦ у Сумах — 21-річні хлопець і дівчина. Відомо про 20 постраждалих. За даними влади, двоє чоловіків та жінка перебувають у важкому стані.

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