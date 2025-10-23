- Дата публікації
Росія вдорила безпілотником по залізничній станції в Сумах: є постраждалі
Внаслідок влучання є двоє постраждалих — це працівники залізниці.
У четвер, 23 жовтня, близько 3:00 ворог завдав удару безпілотником по території залізничної станції в Сумах.
Про це повідомив начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Telegram.
Внаслідок влучання є двоє постраждалих — працівники залізниці.
35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці.
Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.