ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Росія вдорила безпілотником по залізничній станції в Сумах: є постраждалі

Внаслідок влучання є двоє постраждалих — це працівники залізниці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пошкоджені рельси

Пошкоджені рельси / © із соцмереж

У четвер, 23 жовтня, близько 3:00 ворог завдав удару безпілотником по території залізничної станції в Сумах.

Про це повідомив начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Telegram.

Внаслідок влучання є двоє постраждалих — працівники залізниці.

35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та іншими ворожими засобами, деколи було дуже гучно.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie