188
1 хв

Росія вдосконалює "Молнію": чого очікувати від нових атак ворожих дронів

«Флеш» пояснив, як оптоволокно дозволить російським дронам атакувати прифронтову та прикордонну зону на відстані до 20 км.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ворожі дрони Молнія тепер з оптоволокном

Ворожі дрони Молнія тепер з оптоволокном / © Сергій Флеш

Російські окупанти вдосконалюють дрони: «Молнія» тепер з оптоволокном.

Про це повідомив голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» у Facebook і попередив про завершення випробувань нового озброєння ворога.

«Флеш» пояснив, як оптоволокно дозволить російським дронам атакувати прифронтову та прикордонну зону на відстані до 20 км.

«Противник закінчує випробування. Оптоволокно тепер буде і на БПЛА „Молнія“. Це знизить вагу бойової частини і дальність польоту, але дозволить атакувати об’єкти в прифронтовій і прикордонній зоні до 20 км», — написав фахівець.

