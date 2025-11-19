Росія вдосконалила зброю та змінила схеми ударів по цивільних: експерт розповів, як саме

Атака РФ 19 листопада.

Реклама

Впродовж останніх тижнів Російська Федерація перейшла до нової, вкрай масованої тактики повітряних ударів. Тепер за один раз залучається до пів тисячі літальних апаратів різного типу. При цьому основну небезпеку для української ППО продовжують становити удосконалені балістичні та крилаті ракети.

Про це в ефірі Київ24 повідомив генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Схема удару: 50 ракет та 450 БПЛА

За словами військового експерта, ворог формує повітряні атаки за схемою, у якій загальна кількість задіяних апаратів сягає до 500 цілей.

Реклама

«В цьому складі до пів сотні, як правило, це ракети балістичні і крилаті. Решта, близько 450, — це різного типу безпілотні літальні апарати», — пояснив Ігор Романенко.

Він додав, що російські війська розподіляють цілі, концентруючись на найбільш пріоритетних об’єктах та окремих регіонах. Як приклад останніх атак генерал назвав Тернопіль.

Основні проблеми ППО

Романенко підкреслив, що найбільші проблеми для української протиповітряної оборони наразі створює саме балістика, яку противник удосконалив. Крім того, залишається високою загроза від крилатих ракет, які запускаються з різних платформ:

Наземних пускових установок типу «Іскандер» .

Літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

«Застосовуються з нашого боку класичні комплекси зенітні, зенітно-ракетні, зенітно-артилерійські. Найбільші проблеми поки що — з балістикою, яку вони удосконалили, ну і з крилатими ракетами теж, які запускаються з наземних пускових установок „Іскандер“, і з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Щоб цьому протистояти, треба нарощувати зусилля», — підсумував Романенко.

Реклама

Нагадаємо, Росія здійснила масовану комбіновану атаку 48 ракетами та 476 дронами по Україні. Найбільші наслідки відчули Тернопіль, де під завалами багатоповерхівки загинуло 20 людей, та Харків, де постраждало 46 осіб.

Раніше повідомлялося, російська терористична армія здійснює свої повітряні атаки на українські регіони у певній послідовності. Наступною ціллю для ракетно-дронових ударів держави-агресорки можуть стати міста у Придніпровській Україні.