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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдруге атакувала Інститут Стражеска в Києві: пошкоджено операційну, є поранений — фото

Російська атака пошкодила операційний блок Інституту Стражеска у Києві.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Росія атакувала Інститут кардіології в Києві

Росія атакувала Інститут кардіології в Києві / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

Росія атакувала Інститут кардіології імені Стражеска в Києві. У будівлі пошкоджена операційна на шостому поверсі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Росія вдарила по Інституту Стражеска в Києві: що відомо

«Росіяни знову вдарили по лікарні. Цього разу — по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві», — заявив очільник уряду.

За його словами, медичний заклад опинився під ударом уже вдруге. Торік влучання припало на четвертий поверх інституту, а під час цієї атаки руйнувань зазнав шостий поверх, де розташований операційний блок.

«На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу», — зазначив Корецький.

Росія атакувала Інститут кардіології в Києві / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

Росія атакувала Інститут кардіології в Києві / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

Також він додав, що Інститут Стражеска є провідним медичним центром, який приймає пацієнтів із хворобами серця з усієї України. Фахівці закладу проводять складні оперування та виходжують людей після перенесених інфарктів.

Росія атакувала Інститут кардіології в Києві / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

Росія атакувала Інститут кардіології в Києві / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, 20 жовтня у Києві ворожий дрон влучив у медзаклад у Солом’янському районі, а в Голосіївському — на будівлю іншої лікарні впали уламки. Через атаку в столиці постраждали п’ятеро людей.

Раніше ми писали, що зранку 20 жовтня армія РФ атакувала безпілотниками Київську область. Наслідки фіксують на жвавій трасі під Києвом. Є загиблі.

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