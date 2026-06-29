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Росія двічі вдарила по будівлі Запорізької ОДА: що відомо (фото, відео)
Російські війська завдали повторного удару по будівлі Запорізької ОДА.
Армія РФ завдала повторного удару по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації у понеділок, ввечері 29 червня.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
За словами очільника області, ворог цілеспрямовано поцілив по адміністративній споруді вдруге. Наразі інформація про масштаб руйнувань уточнюється, на місці працюють відповідні служби.
«Постраждалих немає», — зазначив Федоров.
Нагадаємо, росіяни атакували спальні райони та приватний сектор Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБ). Є загиблі та десятки поранених.