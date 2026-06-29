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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія двічі вдарила по будівлі Запорізької ОДА: що відомо (фото, відео)

Російські війська завдали повторного удару по будівлі Запорізької ОДА.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ по Запорізькій ОДА 29 червня

Атака РФ по Запорізькій ОДА 29 червня / © Запорізька ОВА

Армія РФ завдала повторного удару по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації у понеділок, ввечері 29 червня.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За словами очільника області, ворог цілеспрямовано поцілив по адміністративній споруді вдруге. Наразі інформація про масштаб руйнувань уточнюється, на місці працюють відповідні служби.

Атака РФ по Запорізькій ОДА 29 червня / © Запорізька ОВА

Атака РФ по Запорізькій ОДА 29 червня / © Запорізька ОВА

«Постраждалих немає», — зазначив Федоров.

Атака РФ по Запорізькій ОДА 29 червня / © соцмережі

Нагадаємо, росіяни атакували спальні райони та приватний сектор Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБ). Є загиблі та десятки поранених.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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