Росія вдруге за день вдарила по великому обласному центрі: лунають вибухи, над містом стовп диму

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська, 21 березня другий раз за день здійснили атаку на Запоріжжя. У місті пролунали вибухи, зафіксовано задимлення в одному з районів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами посадовця, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Водночас повітряна тривога оголошена по всій території області.

Місцева влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

«Будьте обережні. Бережіть себе та своїх близьких», — наголосив очільник ОВА.

Як стверджують місцеві, дим накриває один з районів, у соцмережах людей закликають закривати вікна.

Федоров зазначив, що росіяни атакують критичну інфраструктуру області.

«В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням. В будівлях поруч внаслідок ворожого удару пошкоджено вікна вибуховою хвилею», — йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА зазаначив, що попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, у суботу, 21 березня, російські війська зранку атакували Запоріжжя. У місті пролунали вибухи, під ударом опинилася житлова забудова.

Згодом стало відомо про наслідки атаки. Ворожий дрон зруйнував приватний житловий будинок. За попередніми даними, загинули двоє людей — чоловік та жінка.

Також повідомляється про постраждалих: травм зазнали 11-річна та 15-річна дівчата.

До слова, 20 березня посеред дня росіяни також масовано атакували Запоріжжя. Під прицілом опинилися житлові квартали обласного центру. В одному районі міста дрон влетів у дах приватного двоповерхового будинку. В іншому районі — безпілотник зруйнував помешкання, де було поранено жінку.