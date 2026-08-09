Росія вгатила дронами по великому обласному центру: що відомо

Атака російських дронів / © ТСН

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Російська окупаційна армія у неділю, 9 серпня, завдала чергових ударів по Харкову. Цього разу для атаки на місто ворог використав безпілотники.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

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«Влучання ворожого дрону у Салтівському районі по обʼєкту інфраструктури», — написав мер.

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За його словами, ще один удар російського безпілотника припав на промислову зону Харкова.

«Ще одне влучання зафіксовано у промзоні Індустріального району», — зазначив Терехов.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив факт атаки. За його словами, у місті зафіксували два влучання, а обставини події встановлюють.

«Зафіксували два влучання. Встановлюємо всі обставини», — повідомив Синєгубов.

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Росіяни атакують Харків — останні новини

Нагадаємо, цього ж дня вранці російські війська вже атакували Харків трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль». Один із них влучив у багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого були зруйновані квартири на 7–10 поверхах.

За попередніми даними, внаслідок ранкового удару загинули двоє чоловіків віком 50 та 66 років. Щонайменше 21 людина отримала поранення, серед них — 5-річний хлопчик.

Після російського удару в понівеченій багатоповерхівці рятувальники знайшли котика, який вижив серед руїн.

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