Росія вгатила по багатоповерхівках в обласному центрі: почались пожежі, троє людей постраждали (фото, відео)
Троє людей постраждали у Миколаєві внаслідок атак російських дронів минулої доби.
Пр це повідомила ДСНС України та оприлюднила відповідні фото та відео.
«35-річного чоловіка госпіталізовано з осколковими пораненнями, ще дві жінки отримали допомогу на місці через сильний стрес», — йдеться у повідомленні.
Через удари росіян та падіння уламків виникли пожежі на енергетичних об’єктах і в житлових будинках. Пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки та шість авто.
Робота рятувальників ускладнювалася повторними обстрілами.
На місцях працювали всі екстрені служби, піротехніки та волонтери.
Нагадаємо, російські війська ввечері 30 квітня вкотре атакували Миколаїв дронами. Внаслідок удару є пошкодження у приватному секторі, також виникла пожежа.
Вдень у четвер російські агресори також атакували Миколаїв дроном. Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок, двоповерховий приватний будинок та автомобіль.