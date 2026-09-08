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Росія вгатила по енергетиці України: під атакою опинилася ТЕС
Росія атакувала одну з ТЕС ДТЕК. Станція зупинила роботу.
Росія атакувала в Україні одну з теплоелектростанцій ДТЕК.
Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК.
Росія атакувала ТЕС в Україні — що відомо
За даними пресслужби, ворог кількома хвилями вдарив по енергооб’єкту. Через суттєві пошкодження обладнання ТЕС зупинила свою роботу.
У ДТЕК наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення це вже понад 230-й випадок атаки російських військ на теплоелектростанції компанії.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, Росія атакувала Київську область безпілотниками ввечері 8 вересня. Через це загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення.
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До слова, цієї зими Україна та Росія можуть домовитися про обмежене перемир’я і припинити взаємні удари по енергетиці. Така можливість з’явилася завдяки переговорам спецпредставників США із Кремлем.