Росія вгатила по енергетиці України: під атакою опинилася ТЕС

ТЕС (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Росія атакувала в Україні одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК.

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Росія атакувала ТЕС в Україні — що відомо

За даними пресслужби, ворог кількома хвилями вдарив по енергооб’єкту. Через суттєві пошкодження обладнання ТЕС зупинила свою роботу.

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У ДТЕК наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення це вже понад 230-й випадок атаки російських військ на теплоелектростанції компанії.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія атакувала Київську область безпілотниками ввечері 8 вересня. Через це загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення.

Також дрони РФ атакували поїзд на Сумщині. Загорілися локомотив і пасажирський вагон.

Раніше ми писали, що в Білій Церкві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на підприємстві. Над містом спостерігається сильний дим, мешканців просять зачинити вікна.

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До слова, цієї зими Україна та Росія можуть домовитися про обмежене перемир’я і припинити взаємні удари по енергетиці. Така можливість з’явилася завдяки переговорам спецпредставників США із Кремлем.

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