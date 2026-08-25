Росія вгатила по кордону з Молдовою: міжнародний пункт пропуску охопила пожежа, він не працює

Пункт пропуску на кордоні з Молдовою

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Росія атакувала міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка — Вулкенєшть», що на кордоні з Молдовою. Наразі він тимчасово перекритий.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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За даними прикордонників, Росія атакувала КПП ударними БпЛА типу «Shahed». Обстріл зафіксували вночі. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Станом на ранок її локалізували. Пошкоджено інфраструктуру КПП.

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Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено. Про це Україна повідомила молдовську сторону.

Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Пасажирів закликали враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.

Російські дрони залітають до Молдови — що відомо

Нагадаємо, під час атаки по Україні російські дрони залітають до сусідніх країн, зокрема Молдови. Крайній випадок стався нещодавно. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що з Одеської області в напрямку Молдови рухалася російська повітряна ціль типу «Бандероль», яка перетнула державний кордон України. Згодом у Молдові почули вибух поблизу села Талмаза в районі Штефан-Воде.

Президентка країни Мая Санду, реагуючи на такі випадки, вважає, що деякі російські БПЛА можуть навмисно спрямовуватися до повітряного простору Молдови.

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