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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вгатила по обласному центру посеред вечора: у місті лунають вибухи, є руйнування (відео)

Посадовець закликав мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Обстріл Запоріжжя

Обстріл Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Увечері 26 червня армія Росії здійснила чергову масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні безпілотники. У місті пролунали вибухи, після чого на одному з об’єктів піднявся густий дим.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Російські війська знову атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучання виникла пожежа на території одного з промислових підприємств», — повідомив Федоров.

Згодом очільник додав, що внаслідок удару постраждала АЗС у Запоріжжі.

«Попередньо, є пошкодження житлового будинку внаслідок російської атаки на Запоріжжя», — додав очільник.

В ПС України зазначили, що загроза обстрілу триває.

«Групи ударних БпЛА з південного заходу на місто Запоріжжя», — попередили у командуванні.

Мешканців міста просять у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.

Обстріл Запоріжжя \ Відео: МТМ / © Фото з відкритих джерел

Росія обстрілює мирні міста — останні новини

Нагадаємо, 26 червня російські війська також атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів постраждали 15 людей, серед них — дев’ятирічний хлопчик. Четверо поранених госпіталізовано, одна 45-річна жінка перебуває у важкому стані. Виникли пожежі, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Також, раніше росіяни навмисно атакували FPV-дроном цивільних на дорозі в Нікополі, вбивши трьох людей, серед яких 87-річна жінка, її 51-річний син і людина на кріслі колісному, причому, за словами влади, цілили свідомо, бачачи жертв.

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Кількість переглядів
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