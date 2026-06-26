Росія вгатила по обласному центру посеред вечора: у місті лунають вибухи, є руйнування (відео)

Обстріл Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Увечері 26 червня армія Росії здійснила чергову масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні безпілотники. У місті пролунали вибухи, після чого на одному з об’єктів піднявся густий дим.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Російські війська знову атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок влучання виникла пожежа на території одного з промислових підприємств», — повідомив Федоров.

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Згодом очільник додав, що внаслідок удару постраждала АЗС у Запоріжжі.

«Попередньо, є пошкодження житлового будинку внаслідок російської атаки на Запоріжжя», — додав очільник.

В ПС України зазначили, що загроза обстрілу триває.

«Групи ударних БпЛА з південного заходу на місто Запоріжжя», — попередили у командуванні.

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Мешканців міста просять у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.

Обстріл Запоріжжя \ Відео: МТМ / © Фото з відкритих джерел

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Нагадаємо, 26 червня російські війська також атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів постраждали 15 людей, серед них — дев’ятирічний хлопчик. Четверо поранених госпіталізовано, одна 45-річна жінка перебуває у важкому стані. Виникли пожежі, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Також, раніше росіяни навмисно атакували FPV-дроном цивільних на дорозі в Нікополі, вбивши трьох людей, серед яких 87-річна жінка, її 51-річний син і людина на кріслі колісному, причому, за словами влади, цілили свідомо, бачачи жертв.

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