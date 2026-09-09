Росія прицільно вдарила по ТРЦ великого міста: є загиблі, будівля палає (відео)

Атака РФ на Суми

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Росія вдарила безпілотником у торгово-розважальний центр у Сумах сьогодні ввечері, 9 вересня. Через удар будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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Росія атакувала Суми 9 вересня — що відомо

За словами очільника ОВА, російський безпілотник прицільно влучив у торгово-розважальний центр. Наразі підтверджено загибель 3 людей, проте кількість жертв може зрости. Також є 2 поранених, дані щодо яких уточнюють.

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Унаслідок удару пошкоджено будівлю ТРЦ та припарковані автомобілі, спалахнула пожежа. На місці працюють екстрені служби, тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків.

«Існує загроза повторних ударів. Не перебувайте поруч із місцем влучання та залишайтеся у безпечних місцях», — заначив Олег Григоров.

За інформацією в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря, Росія вдарила по одному з торгових центрів міста в Зарічному районі. Станом на 20:40 відомо про 14 постраждалих.

Атака РФ на Суми 9 вересня — фото, відео

Атака РФ на Суми 9 вересня / © Сумська міська рада

Атака РФ на Суми 9 вересня / © соцмережі

Атака РФ на Суми 9 вересня / © соцмережі

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Нагадаємо, на Сумщині після російської атаки на приміський потяг померли дві жінки віком 60 та 79 років. Вони зазнали тяжких поранень.

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Раніше армія РФ атакувала Суми кількома реактивними БпЛА. Влучання сталося на цивільному підприємстві, було двоє постраждалих.

Також Київщина 9 вересня зазнала масованої атаки дронів, унаслідок чого зафіксовано руйнування та пожежі у шести районах. Зокрема, у Білій Церкві рятувальники гасили вогонь на харчовому підприємстві.

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