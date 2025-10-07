Росія вгатила по Україні ракетами і дронами: як відпрацювала ППО і скільки "прильотів"

Російська атака по Україні ракетами і дронами

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія атакувала Україну у ніч проти 7 жовтня із застосуванням двох ракет та 152 безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 88 дронів, не минулося без влучань.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну:

двома балістичними ракетами «Іскандер-М» /KN-23 із Ростовської області,

152-ма ударними дронами типу «Шахед», «Гербера» та інших типів із Орла, Курська, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, Чауди. Близько 80 із них — «Шахеди».

На ранок українська ППО збила/придушила 88 ворожих ворожих дронів на півночі та сході країни.

Водночас сталося влучання двох ракет та 52 безпілотників на 10 локаціях. Також зафіксовано падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!» — наголосили в Повітряних силах.

Нагадаємо, під нічну російську атаку потрапила Полтавська область. Дрони влучили по цивільній інфраструктурі і виникли пожежі.

В самій Полтаві ворог завдав ударів по енергетиці та залізничній інфраструктурі. Є пошкодження, тимчасово затримувались поїзди. Без світла опинилася понад 1000 домогосподарств.

Через атаку на Суми стався «приліт» по об’єкту цивільної інфраструктури. Зафіксовані пошкодження в житловому секторі, місто частково опинилося без світла.