Росія вгатила по Україні ракетами Х-31П та "Іскандерами", є влучання: атака досі триває

Повітряна тривога / © tsn.ua

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У ніч проти 8 липня російська армія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичні та протирадіолокаційні ракети, а також 169 ударних безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, від 18:00 7 липня окупанти випустили дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря, п’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400 із тимчасово окупованого Криму та Брянської області РФ, а також 169 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотників-імітаторів «Пародія». Запуски дронів здійснювалися з районів Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерового, тимчасово окупованого Донецька, а також Гвардійського і Чауди в окупованому Криму.

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До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, українська протиповітряна оборона знешкодила 139 ворожих безпілотників різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Водночас зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет у чотирьох локаціях, а також 20 ударних безпілотників — в 11 локаціях. Крім того, уламки збитих цілей впали у семи місцях. Дві протирадіолокаційні ракети Х-31П цілей не досягли.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває: у повітряному просторі України залишаються кілька російських безпілотників. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

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Удар по Києву 8 липня

Нагадаємо, у ніч проти 8 липня Росія завдала ракетного удару по Києву. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район. Там спалахнули пожежі в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Також сталася пожежа в гаражному кооперативі, яку рятувальники вже ліквідували. Унаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю та трамваї. У Деснянському районі через обстріл загорілися складські приміщення. За даними ДСНС, постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. Пожежі на інших локаціях вже локалізовано. На місцях продовжують працювати рятувальники та екстрені служби.

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