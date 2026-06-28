Росія вгатила посеред дня по обласному центрі: є "приліт" по багатоповерхівці - перші подробиці

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У Шевченківському районі Харкова, 28 червня, зафіксовано влучання російського ударного безпілотника в багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Влучання ударного дрону по багатоповерхівці у Шевченківському районі. Деталі зʼясовуємо», — написав він.

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Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов також підтвердив удар БпЛА.

«За попередньою інформацією, влучання в багатоквартирний житловий будинок. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Зʼясовуємо подробиці», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вранці Росія завдала удару по житлових будинках Запоріжжя, ймовірно, використавши керовані авіабомби або ракети.

За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до 11 осіб: поранення дістали троє чоловіків, шість жінок та двоє дітей — 16-річна дівчина та 5-річний хлопчик, який перебуває у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.

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Також, вночі 28 червня у Києві лунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що російські війська завдали удару по столиці балістичними ракетами, які запустили з території Брянської та Курської областей РФ.

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