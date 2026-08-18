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Росія вгатила просто по житлових будинках: багато жертв, серед них — 9-річна дитина (фото)
Через російську атаку в Ізюмі на Харківщині є постраждалі. Їм надали медичну допомогу.
Росія атакувала Ізюм на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки. Багато поранених, серед яких — дитина.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, через російську атаку постраждали пʼятеро людей, серед яких 9-річний хлопчик. Всім надається медична допомога.
Також в місті пошкоджено пʼять приватних будинків.
Профільні служби усувають наслідки атаки.
На опублікованих фото видно величезні кратери, які утворилися через падіння боєприпасів. А навколо них пошкоджені будинки: вибиті вікна, розбита верхня покрівля, а деяке житло частково зруйноване.
Атака РФ по Україні — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня Росія атакувала Харків. Російський безпілотник поцілив у автозаправну станцію. Мер міста Терехов уточнив, що в Індустріальному районі міста.
Також під ударом ворога було Запоріжжя. Під прицілом опинився приватний сектор міста. Внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки у приватному секторі.