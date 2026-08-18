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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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539
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Росія вгатила просто по житлових будинках: багато жертв, серед них — 9-річна дитина (фото)

Через російську атаку в Ізюмі на Харківщині є постраждалі. Їм надали медичну допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Харківщину

Атака на Харківщину / © Олег Синєгубов

Росія атакувала Ізюм на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки. Багато поранених, серед яких — дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, через російську атаку постраждали пʼятеро людей, серед яких 9-річний хлопчик. Всім надається медична допомога.

Також в місті пошкоджено пʼять приватних будинків.

Профільні служби усувають наслідки атаки.

На опублікованих фото видно величезні кратери, які утворилися через падіння боєприпасів. А навколо них пошкоджені будинки: вибиті вікна, розбита верхня покрівля, а деяке житло частково зруйноване.

/ © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

/ © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня Росія атакувала Харків. Російський безпілотник поцілив у автозаправну станцію. Мер міста Терехов уточнив, що в Індустріальному районі міста.

Також під ударом ворога було Запоріжжя. Під прицілом опинився приватний сектор міста. Внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки у приватному секторі.

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