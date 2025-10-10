Росія вгатила ракетами: рух на греблі ДніпроГЕС призупинений

ДніпроГЕС / © УНІАН

У ніч проти 10 жовтня і зранку Росія завдала ударів балістичними ракетами по Запоріжжю. У місті пролунали потужні вибухи. Через атаку наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Ще одна важка ніч. Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС — це попереджувальні заходи. Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація», — уточнив він.

Нагадаємо, понад 6 годин Запоріжжя перебувало під масованою атакою ворога. У місті пошкоджені газові об’єкти.