ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1702
Час на прочитання
1 хв

Росія вгатила ракетами: рух на греблі ДніпроГЕС призупинений

Переправу відкриють одразу після того, як ситуація стабілізується.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ДніпроГЕС

ДніпроГЕС / © УНІАН

У ніч проти 10 жовтня і зранку Росія завдала ударів балістичними ракетами по Запоріжжю. У місті пролунали потужні вибухи. Через атаку наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Ще одна важка ніч. Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС — це попереджувальні заходи. Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація», — уточнив він.

Нагадаємо, понад 6 годин Запоріжжя перебувало під масованою атакою ворога. У місті пошкоджені газові об’єкти.

Дата публікації
Кількість переглядів
1702
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie