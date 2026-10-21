Росія від ранку атакує Україну: Київ здригається від вибухів, реактивні БпЛа летять на захід – де небезпека (мапа)

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Від самого ранку середи, 21 жовтня, армія РФ атакує Україну безпілотниками, зокрема реактивними БпЛА. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих цілей у кількох областях. Зрання у Києві сталися вибухи.

Що відомо про рух ударних БпЛА — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Станом на 07:10 дрони фіксували на Київщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Полтавщині, Миколаївщині. Крім того, БпЛА рухалися на захід — повітряні цілі фіксували у кількох районах у Волинській і Рівненській областях.

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Мапа тривог станом на 07:10 середи, 21 жовтня.

Вибухи у Києві

Загроза нависла над Києвом, де від 05:18 лунають сирени. Зокрема, БпЛА фіксували на підступах до столиці — поблизу Горенки, Великої Димерки. Окрім того, цілі рухалися у Білоцерківському районі — повз населений пункт Дослідницьке курсом на захід.

О 6:41 Повітряні сили попередили про рух реактивного безпілотника в напрямку столиці. Згодом військові повідомляли про його перебування в районах Троєщини, Оболоні та Академмістечка. У столиці сталось кілька вибухів.

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